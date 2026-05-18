Симакин не смог выйти во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский теннисист Илья Симакин уступил канадцу Лиаму Дракслю в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции, стартовавшей в понедельник на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу 164-й ракетки мира Драксля. Симакин занимает 259-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут.
Во втором круге Драксль сыграет с Йеспером де Йонгом из Нидерландов.