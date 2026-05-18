Сиенко стал единственным кандидатом на главу Федерации велосипедного спорта - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
15:24 18.05.2026 (обновлено: 15:44 18.05.2026)
Сиенко стал единственным кандидатом на главу Федерации велосипедного спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Сиенко остался единственным кандидатом на пост главы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
  • Внеочередная конференция, на которой изберут нового президента, пройдет в Москве 27 мая.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предприниматель Олег Сиенко остался единственным кандидатом на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), сообщается в Telegram-канале ФВСР.
В Москве 27 мая пройдет внеочередная конференция ФВСР, на которой будет избран новый президент организации. Сиенко сменит на посту Юрия Кучерявого, который занимал его с ноября 2024 года.
Ранее о выдвижении Сиенко на пост президента организации в Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Сиенко 60 лет. Он занимал пост главы ФВСР с 2008 по 2010 год и является почетным президентом организации.
ВелоспортСпортМоскваРоссияОлег СиенкоЮрий КучерявыйМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)ФВСР
 
