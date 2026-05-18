13:39 18.05.2026 (обновлено: 14:10 18.05.2026)
Самсонова проиграла экс-россиянке Касаткиной в первом круге во Франции

  • Россиянка Людмила Самсонова уступила Дарье Касаткиной в матче первого круга теннисного турнира категории WTA 500 в Страсбурге.
  • Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Австралии Дарье Касаткиной в матче первого круга теннисного турнира категории WTA 500 в Страсбурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Касаткиной, которая занимает 62-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Самсонова является 20-й ракеткой мира и была посеяна на турнире под шестым номером. Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут.
Во втором круге Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Самсонова была финалисткой прошлогоднего турнира в Страсбурге.
