23:34 18.05.2026
Священнослужители объехали Пермь с иконой Божией Матери "Пермская"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Священнослужители объехали Пермь и прилегающую территорию с иконой Божией Матери «Пермская», вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья.
  • Древняя традиция обнесения святынь вокруг городов совершается в периоды сложных исторических событий.
  • Молебны были проведены в нескольких местах, включая село Фролы, Восточный въезд в город, часовню на кладбище Банная гора, Пермскую ГЭС и другие.
ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Священнослужители объехали Пермь с иконой Божией Матери "Пермская", вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья, сообщает пресс-служба Пермской митрополии РПЦ.
"Священнослужители объехали улицы Перми и прилегающую к Перми территорию со святым образом (иконой Божией Матери "Пермская" - ред.) на автомобиле, совершая молебны и вознося молитвы о мире и благополучии жителей Прикамья", - говорится в сообщении.
Уточняется, что древняя традиция обнесения святынь вокруг городов совершается в периоды сложных исторических событий.
Глава Пермской митрополии, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершил молебен перед иконой Божией Матери "Пермская". Молебны также были в селе Фролы, на Восточном въезде в город, у часовни на кладбище Банная гора, у Пермской ГЭС, у поклонного креста на въезде в Кировский район Перми, у храма-часовни во имя святителя Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы.
"В истории известно много случаев, когда по молитвам верующих, во время совершения крестных ходов, Господь посылал Свои милость и помощь, избавлял от вражеского нашествия", - добавили в епархии.
РелигияПермьКировский районНиколай ЧудотворецРусская православная церковьОбщество
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
