РПЛ показала лучший результат по посещаемости с сезона-2018/19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российская премьер-лига (РПЛ) показала лучший результат по суммарной посещаемости матчей с сезона-2018/19, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.
Чемпионом России в сезоне-2025/26 17 мая стал петербургский "Зенит", который в 30-м туре на выезде обыграл "Ростов" (1:0). Матчи завершившегося чемпионата посетил 3 270 691 зритель, средняя посещаемость составила 13 628 человек. Это лучший показатель с сезона-2018/19, когда был установлен рекорд: 4 036 196 болельщиков, в среднем - 16 817 за игру.
В сезоне-2024/25 средняя посещаемость составляла 12 106 зрителей. Таким образом, в сезоне-2025/26 она выросла на 12,57%. С сезона-2019/20 по сезон-2021/22 число болельщиков на трибунах снижалось (с 13,8 тыс зрителей на матче до 7,4 тыс). Начиная с сезона-2022/23 наблюдается поступательный рост (с 9,4 тыс до 13,6 тыс).
Как следует из документа "Стратегия РПЛ - 2030", который есть в распоряжении РИА Новости, РПЛ планирует достичь рекордной посещаемости матчей чемпионата России к 2030 году. Заявленная цель — увеличение посещаемости до 18 тысяч зрителей в среднем на матче к указанному периоду. Ожидаемая суммарная посещаемость матчей премьер-лиги должна составить 4,32 млн человек.