Ушаков рассказал, от чего будет зависеть общение Путина со СМИ в Пекине - РИА Новости, 18.05.2026
17:47 18.05.2026
Ушаков рассказал, от чего будет зависеть общение Путина со СМИ в Пекине

Ушаков: общение Путина со СМИ в Китае будет зависеть от длительности переговоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в Пекине
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в Пекине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков заявил, что общение Путина с представителями СМИ по итогам визита в Китай будет зависеть от продолжительности переговоров с Си Цзиньпином.
  • Решение о контакте Путина с представителями СМИ будет приниматься в зависимости от развития ситуации, сообщил он.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что общение президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ по итогам его визита в Китай будет зависеть от того, как долго продлятся переговоры лидеров двух стран.
"Я не знаю, как поздно закончится программа, потому что разговор за чаем двух лидеров - это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, успеет ли президент пообщаться со СМИ по итогам визита в Пекин.
"Трудно сказать, во сколько мы закончим, в зависимости от этого президент будет принимать решение о своем контакте с представителями СМИ. Как правило, делается, но посмотрим, (будет зависеть - ред.) от развития ситуации. Все общение с журналистами, естественно, важное", - пояснил Ушаков.
В миреРоссияКитайПекинЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
