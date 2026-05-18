Ушаков рассказал, от чего будет зависеть общение Путина со СМИ в Пекине

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что общение президента РФ Владимира Путина с представителями СМИ по итогам его визита в Китай будет зависеть от того, как долго продлятся переговоры лидеров двух стран.
"Я не знаю, как поздно закончится программа, потому что разговор за чаем двух лидеров - это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, успеет ли президент пообщаться со СМИ по итогам визита в Пекин.
"Трудно сказать, во сколько мы закончим, в зависимости от этого президент будет принимать решение о своем контакте с представителями СМИ. Как правило, делается, но посмотрим, (будет зависеть - ред.) от развития ситуации. Все общение с журналистами, естественно, важное", - пояснил Ушаков.