Путин занимается подготовкой к визиту в Китай, сообщил Песков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник занимается подготовкой к предстоящему визиту в Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава государства по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Конечно, сегодня он занимается подготовкой к предстоящему завтра и послезавтра официальному визиту в Китайскую Народную Республику", - сказал Песков журналистам.