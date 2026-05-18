12:29 18.05.2026 (обновлено: 12:35 18.05.2026)
Песков: Путин обсудит экономические вопросы России и Китая во время визита в КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время визита Путина в КНР будут обсуждаться все экономические вопросы, которые есть на повестке дня у России и Китая.
  • Среди возможных тем для обсуждения — проект "Сила Сибири-2".
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая, будут затрагиваться во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, будут ли лидеры России и КНР обсуждать экономическую повестку, в частности, проект "Сила Сибири-2", в ходе официального визита Путина в Китай.
"Все вопросы, которые находятся на экономической повестке дня наших государственных отношений, естественно, будут затрагиваться, как это происходит каждый раз, когда наши лидеры общаются друг с другом", - ответил Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом. Все экономические вопросы, которые есть на повестке дня РФ и Китая, будут затрагиваться во время визита Путина в КНР 19-20 мая.
