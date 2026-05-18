Стали известны самые востребованные профессии этой весной в России

Менеджер по продажам в автосалоне в Омске

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной, работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Всего за последние 30 дней компании искали на более 46,7 тысячи менеджеров по продажам. На втором месте - продавцы-консультанты и кассиры. За последний месяц работодатели искали более 40 тысяч таких специалистов и предлагали зарплату 60 500 рублей", - говорится в исследовании.

Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%.

Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Работодатели искали порядка 32 тысяч таких сотрудников. Их медианная зарплата достигла 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогодних показателей.

Согласно результатам исследования, в топ десять самых востребованных специалистов также вошли разнорабочие, водители, повары и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи.