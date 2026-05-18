09:16 18.05.2026 (обновлено: 10:52 18.05.2026)
Стали известны самые востребованные профессии этой весной в России

Менеджеры по продажам и курьеры стали самыми востребованными профессиями весной

Менеджер по продажам в автосалоне в Омске. Архивное фото
  • Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной в России.
  • За последний месяц работодатели искали более 46,7 тысячи менеджеров по продажам и более 40 тысяч продавцов-консультантов и кассиров.
  • Курьеры замыкают тройку лидеров по числу вакансий — работодатели искали порядка 32 тысяч таких сотрудников.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и курьеры стали самыми востребованными профессиями этой весной, работодатели чаще всего размещали вакансии именно для этих специалистов, следует из результатов исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Всего за последние 30 дней компании искали на более 46,7 тысячи менеджеров по продажам. На втором месте - продавцы-консультанты и кассиры. За последний месяц работодатели искали более 40 тысяч таких специалистов и предлагали зарплату 60 500 рублей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что медианная зарплата для менеджеров по продажам за год выросла на 12% и превысила 101 тысячу рублей. При этом предлагаемые зарплаты для кассиров выросли уже более чем на 16%.
Тройку лидеров по числу вакансий замыкают курьеры. Работодатели искали порядка 32 тысяч таких сотрудников. Их медианная зарплата достигла 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогодних показателей.
Согласно результатам исследования, в топ десять самых востребованных специалистов также вошли разнорабочие, водители, повары и пекари, бухгалтеры, кладовщики, упаковщики и врачи.
Анализ рынка труда был проведен в апреле 2026 года среди 700 тысяч вакансий.
