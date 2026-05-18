13:54 18.05.2026 (обновлено: 14:09 18.05.2026)
Две россиянки сыграют в полуфинале квалификации "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции.
  • В полуфинале она встретится с Юлией Авдеевой.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче первого круга квалификации Приданкина (220-я ракетка мира) обыграла Викторию Хименес-Касинцеву (106) из Андорры со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа 34 минуты.
В полуфинале квалификации соперницей Приданкиной станет соотечественница Юлия Авдеева (240).
