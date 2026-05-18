Плачьте и терпите: "победить Путина" опять не удалось

Визит российского президента в Китай еще не начался, но уже стал главной темой для мировых СМИ. Это объяснимо: отношения в треугольнике Москва — Пекин — Вашингтон являются сегодня самыми важными для планеты. Здесь завязываются все узлы — войн и перемирий, торговли и политики.

Президент США только что вернулся из Китая. Обставлен его визит был очень пышно. Торжественный прием, огромная американская делегация, прыгающие китайские дети. Однако за всей этой роскошью скрылся практически нулевой результат. По сути, Штаты в Пекине провалили все, что могли.

У американцев есть две долгоиграющие цели в отношении КНР. Первая — открыть китайский рынок для американских корпораций. Отсюда толпа миллиардеров в свите Трампа. Вторая — окружить Китай по периметру, разорвав все его связи и превратив всех его друзей и соседей во врагов.

Ни одну из этих задач Вашингтону решить не удалось. Вместо открытия рынков пришло сообщение о том, что китайцы купят двести американских самолетов, это весьма слабый итог на самом деле. Может, купят, а может, не купят. Сегодня практически все правительства мира играют в одну и ту же игру — обещают американской администрации все, что можно, и совершенно не торопятся свои обещания выполнять.

Никакие союзы Пекина дяде Сэму разорвать тоже не удалось. "Ясности по Ирану и Тайваню не прибавилось", — констатировала Al Jazeera. А главный союзник Китая летит в Пекин сразу после Трампа.

Тайминг визита президента России рассчитан очень точно. Старые друзья — Владимир Путин и Си Цзиньпин — встречаются, чтобы обсудить произошедшее и выработать общую стратегию. Чтобы, по словам китайского лидера, "вместе противостоять однополярности и одностороннему давлению". Вашингтон — важный фактор для Москвы и Пекина, однако он не то что не может разрушить их отношения, он вообще из этих отношений вылетает.

Разумеется, на Западе сейчас стоит стон об упущенных возможностях. Трамп, мол, не смог выполнить свое обещание и "развести" Россию и Китай — во всех смыслах этого прекрасного слова. Однако несколько лет назад такие же претензии выдвигались Джо Байдену. Даже этот многоопытный старец не сумел выполнить завета Генри Киссинджера, согласно которому отношения США с Россией и Китаем по отдельности всегда должны быть лучше, чем отношения Москвы и Пекина между собой.

Причины этого провала очевидны. Для начала КНР из нищей, отсталой страны превратилась в экономического и военного гиганта. Надежды на ослабление России также не сбылись: наша страна преодолела проклятье 90-х, стала четвертой экономикой мира, модернизировала армию и усовершенствовала свой самый мощный в мире ядерный потенциал, став силой, с которой невозможно не считаться.

США же все последние тридцать лет катились по наклонной. Потеряли экономическое лидерство, ввязались в заведомо проигрышные, разорительные войны, втоптали в грязь свою репутацию, перессорились с вассалами и нажили себе врагов по всему миру. Вашингтон сегодня просто не в том положении, чтобы навязывать собственную повестку сильным, самодостаточным державам.

Конечно, старые общипанные ястребы на Западе мечтают, чтобы отношения Москвы и Пекина скатились на уровень 1960-80-х, когда между нашими странами доходило до прямых вооруженных столкновений. Но сегодня к этому нет никаких предпосылок.

И во многом это "заслуга" тех самых ястребов. Давление коллективного Запада на Россию и Китай шло абсолютно симметрично, с одинаковыми провокациями, хамскими выходками, санкциями и тарифными войнами, поджиганием военных конфликтов.

Нас постоянно учили жить, предъявляли надуманные претензии, слаженным хором обвиняли во всех грехах. А под шумок западники выбивали себе преференции, лгали, изворачивались, подворовывали, нарушали любые договоренности. И открыто снабжали оружием наших соседей, разжигая ненависть и натравливая их на нас. Украина и Тайвань не дадут соврать.

Парадоксальным образом наши враги укрепили российско-китайский союз, скажем им за это спасибо. Поодиночке наши шансы были бы куда хуже, а отбиваться от врагов спиной к спине удается пока очень успешно. Завтра президент России летит в Пекин, чтобы сверить часы с лидером Китая.