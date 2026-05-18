Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ
02:24 18.05.2026
Названа стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется почти в 900 тысяч рублей за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость самого дорогого номера в отеле на период проведения Петербургского международного экономического форума составляет почти 900 тысяч рублей за ночь.
  • Номер люкс предлагается в одном из Санкт-Петербургских отелей и включает в себя гостиную с декоративным камином, спальню с ортопедическим матрасом, гостевой туалет и ванную комнату.
  • Самый дешевый номер на ПМЭФ обойдется в 10 тысяч рублей за ночь при одноместном размещении.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Стоимость самого дорогого номера, в котором можно разместиться на период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), составляет почти 900 тысяч рублей за ночь, выяснило РИА Новости.
Так, цена номера люкс в одном из Санкт-Петербургских отелей, которые предлагаются для размещения на период ПМЭФ, составляет 898 240 рублей за одну ночь при одноместном размещении. При двухместном размещении он будет стоить 902 240 рублей. При этом забронировать номер можно только пакетом на четыре ночи со 2 по 6 июня.
За такую стоимость гости отеля получат номер с гостиной с декоративным камином, спальней с ортопедическим матрасом, гостевым туалетом и ванной комнатой, а также завтрак со шведским столом.
Самый дешевый номер при этом обойдется в 10 тысяч рублей за ночь при одноместном и 11,2 тысячи рублей за ночь при двухместном размещении. Этот вариант помимо спальни включает в себя мини-кухню и обеденную зону.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
