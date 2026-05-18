Россиянки Гасанова и Прозорова уступили на старте отбора к "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Теннис
 
19:41 18.05.2026 (обновлено: 19:52 18.05.2026)
Россиянки Гасанова и Прозорова уступили на старте отбора к "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Анастасия Гасанова - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Анастасия Гасанова. Архивное фото
  • Российские теннисистки Анастасия Гасанова и Татьяна Прозорова проиграли матчи первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции.
  • Гасанова уступила представительнице Бельгии Грет Миннен со счетом 3:6, 5:7, а Прозорова проиграла Номе Ноа-Акуг из Германии со счетом 5:7, 6:7 (2:7).
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские теннисистки Татьяна Прозорова и Анастасия Гасанова потерпели поражения в матчах первого круга квалификации Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Гасанова (196-я ракетка мира) уступила представительнице Бельгии Грет Миннен (167) со счетом 3:6, 5:7. Спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту.
Прозорова (178) проиграла Номе Ноа-Акуг (164) из Германии со счетом 5:7, 6:7 (2:7) за 2 часа 10 минут.
