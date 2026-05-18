Гилджес-Александера снова признали самым ценным игроком сезона НБА - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
09:28 18.05.2026
Гилджес-Александера снова признали самым ценным игроком сезона НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский разыгрывающий клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26.
  • Гилджес-Александер стал 14-м игроком в истории лиги, которому удалось получить награду MVP два года подряд.
  • В завершившемся регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирал в среднем 31,1 очка, делал 4,3 подбора и 6,6 передачи.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Канадский разыгрывающий клуба "Оклахома-Сити Тандер" Шей Гилджес-Александер признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/26, сообщается на сайте организации.
Гилджес-Александер стал 14-м игроком в истории лиги, которому удалось получить награду два года подряд. По итогам голосования среди журналистов канадец набрал 939 очков, 83 представителя СМИ поставили его на первое место. Вторым по итогам опроса стал сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич (634 очка), третьим - Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио Спёрс" (569).
В завершившемся регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирал в среднем 31,1 очка, делал 4,3 подбора и 6,6 передачи.
В плей-офф нынешнего сезона "Оклахома" вышла в финал Западной конференции, где сыграет с "Сан-Антонио Сперс".
