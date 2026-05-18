Пензенская область входит в топ-5 российских регионов по КРТ

16:19 18.05.2026
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Пензенская область входит в пятерку российских регионов, лидирующих по реализации проектов комплексного развития территорий, сообщил губернатор Олег Мельниченко, выступая в Совете Федерации в рамках Дней Пензенской области.
Глава региона на расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассказал сенаторам, что в рамках комплексного развития территории на северо-западе Пензы строится крупный микрорайон "Лугометрия", где возводят 25 многоквартирных домов на 18 тысяч жителей. Проект завершается через три года, на сегодняшний день почти половина объема - 248 тысяч квадратных метров - уже построена.
"Лугометрия" у нас на сегодняшний день входит в топ-5 проектов комплексного развития территорий в России, по данным реестра застройщиков", - отметил Мельниченко.
Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич подтвердила, что Пензенская область входит в пятерку лучших регионов и занимает третье место по вводу жилья в рамках комплексного развития территорий.
Мельниченко попросил сенаторов поддержать предложение региона и перенести финансирование в размере 400 миллионов рублей с 2027 года на этот год, чтобы ввести новую школу в микрорайоне на 550 мест уже к 1 сентября 2026 года. Готовность школы составляет 62%, работы идут с опережением графика.
 
Пензенская областьПензенская областьРоссияСеверОлег МельниченкоСовет Федерации РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
