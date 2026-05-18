"Кливленд" стал последним участником полуфинала плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
- Встреча завершилась со счетом 125:94 в пользу «Кливленда».
- «Кливленд» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с «Нью-Йорк Никс».
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" одержал победу над "Детройт Пистонс" в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в полуфинал турнира.
Встреча в Детройте завершилась со счетом 125:94 (31:22, 33:25, 35:26, 26:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кливленда" Донован Митчелл, который набрал 26 очков. Его одноклубник Эван Мобли оформил дабл-дабл (21 очко + 12 подборов). У "Детройта" 17 очков в активе Дэнисса Дженкинса (17).
18 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
"Кливленд" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда сыграет с "Нью-Йорк Никс". В финале Запада встретятся "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс".