Стало известно, когда Моуринью возглавит "Реал"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью займет пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал" по окончании сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
По данным источника, стороны устно согласовали контракт и ожидают подписания документов. Срок соглашения с португальским специалистом составит два года. Моуринью приедет в Мадрид после матча 38-го тура Ла Лиги с "Атлетиком", который пройдет 23 мая. Тренер приступит к работе после завершения текущего сезона.
Моуринью сменит в должности 43-летнего Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, придя вместо Хаби Алонсо.
Моуринью 63 года, на данный момент он занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики". Он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.