17:23 18.05.2026 (обновлено: 17:24 18.05.2026)
  • В Москве завершился досрочный период проведения ОГЭ.
  • В досрочном экзамене приняли участие более 100 столичных школьников.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Досрочный период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) завершился в Москве, экзамен написали более 100 девятиклассников, сообщили журналистам в пресс-службе департамента образования и науки столицы.
Москве завершился досрочный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников, который проходил с 21 апреля по 18 мая", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в досрочном экзамене приняли участие более 100 столичных школьников.
"Досрочный этап сдачи экзаменов доступен для учеников девятых классов, у которых отсутствует академическая задолженность, завершено полное освоение учебного плана, успешно пройдено итоговое собеседование по русскому языку, а также имеется уважительная причина для невозможности участия в основном периоде ГИА. Это может быть, например, участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах или медицинские показания с документальным подтверждением", - подчеркнули в пресс-службе.
Там отметили, что школьники, планирующие поступать в колледж, сдавали только два экзамена - по русскому языку и математике. Те, кто решил продолжить обучение в 10-м классе, написали ОГЭ по четырем предметам: русскому языку, математике и двум на выбор - физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранным языкам.
"При этом участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды по своему усмотрению могли выбрать для сдачи экзаменов только два обязательных предмета - русский язык и математику. В 2026 году столичные девятиклассники впервые сдали биологию и историю не письменно, а на компьютерах", - добавили в пресс-службе.
