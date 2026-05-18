В Москве завершился досрочный период проведения ОГЭ.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Досрочный период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) завершился в Москве, экзамен написали более 100 девятиклассников, сообщили журналистам в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"В Москве завершился досрочный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников, который проходил с 21 апреля по 18 мая", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в досрочном экзамене приняли участие более 100 столичных школьников.

"Досрочный этап сдачи экзаменов доступен для учеников девятых классов, у которых отсутствует академическая задолженность, завершено полное освоение учебного плана, успешно пройдено итоговое собеседование по русскому языку, а также имеется уважительная причина для невозможности участия в основном периоде ГИА. Это может быть, например, участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах или медицинские показания с документальным подтверждением", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что школьники, планирующие поступать в колледж, сдавали только два экзамена - по русскому языку и математике. Те, кто решил продолжить обучение в 10-м классе, написали ОГЭ по четырем предметам: русскому языку, математике и двум на выбор - физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранным языкам.