Гол и передача Месси помогли "Интер Майами" обыграть "Портленд Тимберс"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Интер Майами" одержал победу над "Портленд Тимберс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 2:0. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился забитым мячом (31-я минута) и голевой передачей на Хермана Бертераме (42).
"Интер Майами", набрав 28 очков, занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Портленд Тимберс" с 14 баллами располагается на 12-й строчке на Западе.
В следующем матче "Интер Майами" 24 мая примет "Филадельфию Юнион".