Гол и передача Месси помогли "Интер Майами" обыграть "Портленд Тимберс"
07:38 18.05.2026
Гол и передача Месси помогли "Интер Майами" обыграть "Портленд Тимберс"

"Интер Майами" обыграл "Портленд Тимберс" в матче регулярного чемпионата MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Интер Майами» победил «Портленд Тимберс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) со счетом 2:0.
  • Лионель Месси забил гол и сделал голевую передачу в этом матче.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Интер Майами" одержал победу над "Портленд Тимберс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 2:0. Аргентинский нападающий Лионель Месси отметился забитым мячом (31-я минута) и голевой передачей на Хермана Бертераме (42).
Интер Майами
2 : 0
Портленд Тимберс
31‎’‎ • Лео Месси
(Теласко Сеговия)
42‎’‎ • German Berterame
(Лео Месси)
"Интер Майами", набрав 28 очков, занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Портленд Тимберс" с 14 баллами располагается на 12-й строчке на Западе.
В следующем матче "Интер Майами" 24 мая примет "Филадельфию Юнион".
