МИД Китая оценил важность отношений с Россией

ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Отношения Пекина и Москвы вносят важный вклад в поддержание глобальной стратегической стабильности и международной справедливости, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Сотрудничество (между КНР и РФ - ред.) во всех областях продолжает расширяться, принося ощутимую пользу обеим странам и их народам, а также внося значительный вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости", - сказал дипломат, комментируя предстоящий визит российского лидера в Китай.