Мотогонщик Маркес, попавший в страшную аварию, перенес операцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Попавший в аварию на Гран-при Каталонии серии MotoGP мотогонщик Алекс Маркес успешно перенес операцию по поводу перелома ключицы, сообщается на странице его команды Gresini Racing в соцсети Х.
В воскресенье Маркес по ходу гонки шестого этапа чемпионата MotoGP столкнулся с соотечественником Педро Акостой, выехал за пределы трассы и, потеряв управление, на высокой скорости упал с мотоцикла и ударился об отбойник. Мотоцикл разбился вдребезги, его куски вылетели обратно на трассу. Испанцу оказали помощь, он был госпитализирован и позднее пришел в сознание. На обследовании у Маркеса выявили краевой перелом седьмого шейного позвонка и перелом правой ключицы.
Как сообщает команда, в ночь после аварии Маркесу успешно провели операцию по поводу перелома правой ключицы, который был стабилизирован с помощью установки пластины. В понедельник во второй половине дня он будет выписан из больницы.
Алексу Маркесу 30 лет. На его счету 18 подиумов в MotoGP, включая четыре победы.
