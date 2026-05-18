Иностранец впервые стал главным тренером сборной Украины по футболу

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Итальянский специалист Андреа Мальдера назначен на пост главного тренера сборной Украины по футболу, сообщается в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Мальдера подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения. Итальянец стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. О назначении Мальдеры было объявлено в день его 55-летия.

Ранее украинскую команду возглавлял Сергей Ребров, который покинул пост в апреле. Под его руководством национальная команда квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, где заняла последнее, четвертое место в своей группе, а также не сумела отобраться на чемпионат мира 2026 года.