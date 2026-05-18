Рейтинг@Mail.ru
Иностранец впервые стал главным тренером сборной Украины по футболу - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:04 18.05.2026
Иностранец впервые стал главным тренером сборной Украины по футболу

Мальдера стал первым иностранцем на посту главного тренера сборной Украины

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУкраинские болельщики
Украинские болельщики - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Итальянский специалист Андреа Мальдера назначен на пост главного тренера сборной Украины по футболу, сообщается в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Мальдера подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения. Итальянец стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. О назначении Мальдеры было объявлено в день его 55-летия.
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Стало известно, когда Моуринью возглавит "Реал"
Вчера, 12:02
Ранее украинскую команду возглавлял Сергей Ребров, который покинул пост в апреле. Под его руководством национальная команда квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, где заняла последнее, четвертое место в своей группе, а также не сумела отобраться на чемпионат мира 2026 года.
Мальдера работал ассистентом в тренерском штабе сборной Украины при Андрее Шевченко с 2016 по 2021 год. Также итальянец входил в тренерские штабы "Милана", английского "Брайтона" и французского "Марселя".
 
ФутболСергей РебровАндрей Шевченко (футбол)Украина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала