Иностранец впервые стал главным тренером сборной Украины по футболу

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Итальянский специалист Андреа Мальдера назначен на пост главного тренера сборной Украины по футболу, сообщается в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Мальдера подписал контракт на два года с возможностью продления соглашения. Итальянец стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. О назначении Мальдеры было объявлено в день его 55-летия.
Ранее украинскую команду возглавлял Сергей Ребров, который покинул пост в апреле. Под его руководством национальная команда квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, где заняла последнее, четвертое место в своей группе, а также не сумела отобраться на чемпионат мира 2026 года.
Мальдера работал ассистентом в тренерском штабе сборной Украины при Андрее Шевченко с 2016 по 2021 год. Также итальянец входил в тренерские штабы "Милана", английского "Брайтона" и французского "Марселя".