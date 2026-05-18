Один из лидеров "Барселоны" получил перелом пятой плюсневой кости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы.
- Спортсмен получил повреждение во время домашнего матча 37-го тура чемпионата Испании против "Бетиса".
- Период восстановления игрока составит не менее двух месяцев.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы, сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети X.
Спортсмен получил повреждение во время домашнего матча 37-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" в воскресенье. Он вышел в стартовом составе и был заменен сразу после перерыва.
Испанцу предстоит хирургическое вмешательство. Как сообщает Mundo Deportivo, период восстановления игрока составит не менее двух месяцев.
Фермину 23 года, он является воспитанником "Барселоны" и выступает за основной состав "сине-гранатовых" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 48 матчей за "Барселону" и забил 13 мячей. Всего в его активе 136 игр и 32 гола в составе каталонской команды. Полузащитник провел семь игр в составе сборной Испании. Он является чемпионом Европы 2024 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.