17:33 18.05.2026 (обновлено: 17:51 18.05.2026)
Коростелев признался, что Свищев оставил положительное впечатление

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России, на которой было принято решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда.
  • Новым председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России единогласно избран Дмитрий Свищев, который заявил, что главной стратегической задачей является возвращение на международную арену.
  • Российский лыжник Савелий Коростелев поддержал курс новой федерации на возвращение на международную арену.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпийских игр российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что курс объединенной новой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России на возвращение на международную арену является правильным.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев. Он заявил, что возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества является главной стратегической задачей, поставленной руководством государства.
"Задача новой федерации мне нравится, это правильный курс. Мы уже начали возвращение на международную арену, так что надеюсь на продолжение этой тенденции. С Дмитрием Александровичем пересекались несколько раз на мероприятиях, представление о нем сложилось положительное", - сказал Коростелев.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Коростелев и Дарья Непряева.
