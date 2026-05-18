Корнеева вышла во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алина Корнеева пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В стартовом матче она одержала победу над Нао Хибино из Японии со счетом 6:3, 7:6 (7:3).
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В своем стартовом матче Корнеева (120-я ракетка мира) нанесла поражение Нао Хибино (185) из Японии со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.
Roland Garros, Qualification WTA
18 мая 2026 • начало в 18:50
Завершен
Во втором раунде квалификации 18-летняя россиянка встретится с победительницей встречи между Аранчей Рус (149) из Нидерландов и аргентинкой Хасмин Ортенси (152).