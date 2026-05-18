МИД Китая оценил развитие отношений с Россией

ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия стабильно развиваются, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"В последние годы под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху демонстрируют здоровое, стабильное и углубленное развитие", - сказал дипломат, комментируя предстоящий визит российского лидера в Китай.