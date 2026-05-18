Рейтинг@Mail.ru
В Европе оценили значение визита Путина в Китай - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:05 18.05.2026 (обновлено: 05:06 18.05.2026)
В Европе оценили значение визита Путина в Китай

El Mundo: визит Путина в Китай продемонстрирует нерушимость дружбы двух стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит президента России Владимира Путина в Китай демонстрирует стремление Пекина показать нерушимость партнерства с Москвой.
  • Китай увеличил закупки российской нефти и газа, а также нарастил двустороннюю торговлю с Москвой, несмотря на давление со стороны Запада.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай демонстрирует стремление Пекина показать нерушимость партнерства с Москвой, пишет испанская газета El Mundo.
"В отношениях с Москвой он (лидер КНР Си Цзиньпин — Прим. ред.) стремится показать, что стратегическое партнерство остается нерушимым, несмотря на давление со стороны Запада", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Вопросы мирового масштаба": визит Путина в Китай вызвал истерику в США
04:32
Издание напоминает, что, несмотря на попытки Запада "задушить" Россию санкциями, Китай увеличил закупки российской нефти и газа, а также нарастил двустороннюю торговлю с Москвой.
Путин посетит Китай 19-20 мая. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина, а также международные вопросы. По итогам переговоров планируется принятие совместного заявления и подписание пакета двусторонних документов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Путин встретится с выпускниками потока "Время героев"
Вчера, 13:35
 
В миреКитайМоскваРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинEl Mundo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала