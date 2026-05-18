В Европе оценили значение визита Путина в Китай

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай демонстрирует стремление Пекина показать нерушимость партнерства с Москвой, пишет испанская газета El Mundo.
"В отношениях с Москвой он (лидер КНР Си Цзиньпин — Прим. ред.) стремится показать, что стратегическое партнерство остается нерушимым, несмотря на давление со стороны Запада", — говорится в материале.
Издание напоминает, что, несмотря на попытки Запада "задушить" Россию санкциями, Китай увеличил закупки российской нефти и газа, а также нарастил двустороннюю торговлю с Москвой.