Чешские хоккеисты обыграли шведов на чемпионате мира

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась победой чехов со счетом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0). В составе чешской сборной шайбы забросили Матей Блюмель (4-я минута), Доминик Кубалик (13), Якуб Флек (14) и Иржи Чернох (24). У шведов голы в активе Йоэля Перссона (16), Симона Хольмстрема (18) и Оливера Экман-Ларссона (27).
18 мая 2026 • начало в 21:20
15:34 • Йоэль Перссон
(Эмиль Хейнеман, Симон Хольмстрем)
17:45 • Симон Хольмстрем
(Йоэль Перссон, Эмиль Хейнеман)
26:00 • Оливер Экман-Ларссон
(Лукас Рэймонд, Ivar Stenberg)
03:04 • Матей Блюмель
(Филип Хронек, Tomas Galvas)
12:24 • Доминик Кубалик
(Tomas Cibulka, Мартин Каут)
13:00 • Якуб Флек
(Даниэль Воженилек, Давид Томашек)
23:21 • Jiri Cernoch
(Ondrej Beranek, Ярослав Хмеларж)
В другой игре дня в группе А немцы уступили швейцарцам - 1:6 (0:0, 0:5, 1:1).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.