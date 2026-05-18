Сборная Финляндии одержала третью победу на ЧМ по хоккею, обыграв США
20:03 18.05.2026
Сборная Финляндии одержала третью победу на ЧМ по хоккею, обыграв США

Сборная Финляндии выиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею, обыграв США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной Финляндии.
  • Сборная Финляндии возглавляет таблицу группы А, а сборная США находится на пятой позиции.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1). В составе финской сборной шайбы забросили Ленни Хямеэнахо (7-я и 22-я минуты), Патрик Пуйстола (9), Аату Рятю (15), Саку Мяэналанен (22) и Антон Лунделл (47). У американцев голы в активе Мэтта Коронато (8) и Райана Леонарда (44).
Сборная Финляндии одержала третью победу на турнире и, набрав 9 очков, возглавляет таблицу группы А. Сборная США с 3 баллами располагается на пятой позиции. В следующем матче финны 21 мая сыграют со сборной Латвии, а американцы днем ранее встретятся с немцами.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
