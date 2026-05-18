Сборная Финляндии одержала третью победу на ЧМ по хоккею, обыграв США

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сборная Финляндии обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы A в Цюрихе завершилась со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1). В составе финской сборной шайбы забросили Ленни Хямеэнахо (7-я и 22-я минуты), Патрик Пуйстола (9), Аату Рятю (15), Саку Мяэналанен (22) и Антон Лунделл (47). У американцев голы в активе Мэтта Коронато (8) и Райана Леонарда (44).

Сборная Финляндии одержала третью победу на турнире и, набрав 9 очков, возглавляет таблицу группы А. Сборная США с 3 баллами располагается на пятой позиции. В следующем матче финны 21 мая сыграют со сборной Латвии, а американцы днем ранее встретятся с немцами.