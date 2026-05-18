Гендиректор "Нижнего Новгорода" взял на себя вину за вылет команды из РПЛ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Виталий Карасев взял на себя ответственность за вылет футбольного клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ).
По итогам сезона-2025/26 "Нижний Новгород" занял предпоследнее, 15-е место, набрав 23 очка, и покинул высший дивизион чемпионата России. По ходу сезона клуб сменил тренера: в апреле вместо Алексея Шпилевского команду возглавил Вадим Гаранин.
«
"Мы провалили не сегодняшнюю игру, надо признать, что мы провалили сезон. И ответственность за это лежит на всех: на тренерах, на футболистах, на руководстве клуба, а в первую очередь - на мне. Хочу выразить благодарность людям, которые ездили на выезды, приходили в мороз, поддерживали команду даже тогда, когда мы не давали поводов для гордости. Вы заслуживали другого результата", - написал Карасев в своем Telegram-канале.
"Сейчас вокруг клуба много тревоги и разговоров о будущем. Я не буду давать пустых обещаний. В ближайшие дни мы выйдем с информацией, в каком виде клуб сможет существовать дальше. Но что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть. Это я знаю точно. Этот город достоин своей команды", - добавил он.
