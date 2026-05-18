Алина Кабаева трогательно отметила день рождения. Ей подарили самое ценное

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева посвятила всю жизнь родной художественной гимнастике и продолжает воспитывать новых звездочек этого вида спорта в академии “Небесная грация”. А те в свою очередь отвечает взаимной любовью и очень тепло и трогательно поздравили ее с 43-м днем рождения.
Малиновый торт для будущих чемпионок
Обычно в такие моменты именно именинница получает многочисленные подарки, однако Алина решила немного сломать традицию и сама отправила гигантский малиновый торт со свечами воспитанникам академии. Спортсменка в этот раз не смогла лично присутствовать на празднике, но отблагодарила девочек таким образом. Они же записали в ответ милый видеоклип с красивыми поздравлениями.
© Фото : Сайт "Небесная грация"Олимпийская чемпионка Алина Кабаева
© Фото : Сайт "Небесная грация"
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева
"Есть люди, которые выигрывают соревнования, а есть те, которые становятся символом целой эпохи. Вы показали, что сила может быть красивой. На вас выросло целое поколение девочек. Вы доказали, что достоинство вне времени", - сказали будущие чемпионки.
«
"От всего сердца благодарю всех за внимание и искренние пожелания ко дню рождения. Каждое доброе слово очень приятно и ценно для меня. Дорогие дети, вам — отдельная благодарность за поздравления! Спасибо каждому из вас, кто рисовал для меня рисунки, записывал песни — я все вижу, и от этого мне очень тепло. Удачи вам в жизни и спорте, пусть все-все получается! Ваши поздравления сделали этот день особенно светлым и радостным. Спасибо еще раз!" - трогательно ответила Кабаева, слова которой приводит сайт “Небесной грации”.
© Фото : Сайт "Небесная грация"Олимпийская чемпионка Алина Кабаева
© Фото : Сайт "Небесная грация"
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева
Еще подарки и общение
На следующий день олимпийская чемпионка отложила все дела и пришла в академию, чтобы в личном формате выразить благодарность девочкам, которые на этот раз подарили ей огромный букет алых роз в честь прошедшего дня рождения. Кабаева невероятно тепло с ними пообщалась, хотя на самом деле такое происходит не только по праздникам и выходным, а фактически каждый день.
Академия “Небесная грация” уже не первый год готовит будущих чемпионок. По словам самой Кабаевой, у регионов долгое время не было своих баз для тренировок в отличие от сборной России. Поэтому одной из целей было создание дома для региональных команд и клубов. Академия расположена в большом многоэтажном здании в Сочи, где помимо места для соревнований есть еще и учебный центр, залы для хореографии и многое другое. Более того, в здании они обучаются не только спорту, но и получают общие базовые школьные знания.
Сама Кабаева регулярно следит за работой тренеров “Небесной грации” и прогрессом юных гимнасток. Логично, что для многих из них она является еще и большим кумиром, поэтому регулярно дает ценные советы, а иногда даже сама показывать отдельные гимнастические элементы.