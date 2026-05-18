Иран получил гарантии от ФИФА по участию в чемпионате мира в США

ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) дала гарантии иранской сборной по поводу участия в чемпионате мира в США, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 13 мая перед отбытием футболистов и штаба сборной на чемпионат мира призвал спортсменов биться за имя страны на турнире в США. При этом глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявлял, что сборная пока не получила визы.

Как отметил Багаи, решение по поводу участие в чемпионате мира принималось на основании оценок министерства спорта и футбольной федерации. "Выдача виз национальной команде и персоналу в соответствии с нормами ФИФА лежит на принимающей стороне. Два дня назад в Турции состоялась встреча представителей Федерации футбола Ирана и высокопоставленными лицами ФИФА, где нам были даны гарантии того, что ФИФА приложит все усилия для соблюдения норм принимающими сторонами", - сказал дипломат в ходе брифинга.

Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с пока еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном. Международная федерация футбола (ФИФА) 30 апреля заявила, что сборная Ирана будет участвовать в соревнованиях и проведет свои матчи в США.