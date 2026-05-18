"Происходит неизбежное": в Госдуме оценили допуск российских гимнастов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя допуск российских гимнастов до международных соревнований с флагом и гимном, заявил РИА Новости, что это неизбежный процесс, и поздравил спортсменов, которые перестанут выступать под "стыдливым" нейтральным статусом.
Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе.
"Происходит неизбежное. Остается только поздравить наших спортсменов, которые наконец-то перестанут выступать под стыдливым нейтральным статусом", - сказал Хамитов.
Он считает, что в международном формате соревнований, когда каждый участник является в первую очередь представителем своего государства, такой статус фактически намекает: отрекись от Родины, и будет тебе счастье.
"Это все равно что заставлять гостя отрекаться от родителей и заявлять, что он сирота", - добавил депутат.
Хамитов выразил надежду, что "эта позорная практика" будет прекращена во всех видах спорта и масштабах соревнований.
По его словам, можно какое-то время творить самые нелепые вещи только для того, чтобы все поняли, кто здесь главный, можно лишать выступающих права использовать атрибутику своей страны – как будто от этого все сразу забудут, откуда они приехали.
"С тем же успехом можно было бы попытаться назвать футболистов теннисистами, а пловцов – арбитрами: коэффициент смысла и пользы примерно такой же. Но рано или поздно весь этот маразм надоест всем настолько, что даже те, кто принимает такие решения, почувствуют, что перегнули палку", - подытожил политик.