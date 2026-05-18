"Происходит неизбежное": в Госдуме оценили допуск российских гимнастов

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов назвал это решение неизбежным и поздравил спортсменов.

Хамитов выразил надежду, что практика нейтрального статуса будет прекращена во всех видах спорта.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди"), комментируя допуск российских гимнастов до международных соревнований с флагом и гимном, заявил РИА Новости, что это неизбежный процесс, и поздравил спортсменов, которые перестанут выступать под "стыдливым" нейтральным статусом.

Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном. Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе

"Происходит неизбежное. Остается только поздравить наших спортсменов, которые наконец-то перестанут выступать под стыдливым нейтральным статусом", - сказал Хамитов

Он считает, что в международном формате соревнований, когда каждый участник является в первую очередь представителем своего государства, такой статус фактически намекает: отрекись от Родины, и будет тебе счастье.

"Это все равно что заставлять гостя отрекаться от родителей и заявлять, что он сирота", - добавил депутат.

Хамитов выразил надежду, что "эта позорная практика" будет прекращена во всех видах спорта и масштабах соревнований.

По его словам, можно какое-то время творить самые нелепые вещи только для того, чтобы все поняли, кто здесь главный, можно лишать выступающих права использовать атрибутику своей страны – как будто от этого все сразу забудут, откуда они приехали.