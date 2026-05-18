Эксперт рассказал о грузе парохода, затонувшего в 1906 году у Владивостока

Краткий пересказ от РИА ИИ Тихоокеанский флот обнаружил в заливе Петра Великого пароход «Князь Горчаков», затонувший после подрыва на мине в 1906 году.

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Затонувший после подрыва на мине в 1906 году пароход "Князь Горчаков", который ранее был найден силами Тихоокеанского флота неподалеку от Владивостока, вез груз, застрахованный почти на 1,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости председатель Приморского краевого отделения РГО Алексей Буяков.

На прошлой неделе Тихоокеанский флот сообщил, что обнаружил в заливе Петра Великого пароход "Князь Горчаков", затонувший после подрыва на мине в 1906 году. Специалисты гидрографической службы ТОФ вместе с представителями фонда "Люди моря" обследовал затонувший объект. Решено продолжить поисковые работы и тщательнее обследовать судно с помощью современных необитаемых телевизионных аппаратов.

"Была попытка выставить морской протест от Северного пароходного общества к страховому обществу "Саламандра". Но материалов как таковых нет. Поэтому характер груза неизвестен. Сумма страхования груза – свыше 1 493 000 рублей. Это большая по тем временам сумма, но и пароход тоже был немаленький", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что информация о грузе парохода может быть в Российском государственном архиве Военно-Морского флота, в нем могут быть и документы страхового общества "Саламандра". Там собраны данные о происшествиях в водах Российской Империи , в том числе в период Русско-японской войны и после, когда мины, особенно в заливе Петра Великого, ставили и русские, и японцы достаточно активно, отметил собеседник.

"Я так думаю, что (пароход найден – ред.) на большой глубине. Где-то наверняка метров 80 и больше. Сегодня прилетели специалисты из фонда "Люди моря", которые вместе с гидрографической службой должны в среду выйти в море в район, где, предположительно, затонул пароход "Князь Горчаков". Нужно проводить обследование корпуса корабля, изучить характер повреждения. От взрыва он начал быстро тонуть, ушел в воду носом, а не кормой и не боком. Взрыв произошел в районе носовых помещений", - сказал Буяков.

По его словам, в разные годы в заливе Петра Великого тонули суда и самолеты, но конкретно в том районе, где найден пароход, никаких других судов быть не может.

В пресс-службе ТОФ РИА Новости добавили, что не располагают информацией о том, какой груз вез пароход.