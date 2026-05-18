15:40 18.05.2026 (обновлено: 15:49 18.05.2026)
Модрич в возрасте 40 лет вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич вошел в предварительный состав сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщается в аккаунте Хорватской футбольной федерации (HNS) в соцсети Х.
Модричу 40 лет. Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника пятым в карьере. Он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей, на его счету 196 игр и 28 голов.
Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Хорватии сыграет на турнире в группе L, где проведет матчи против команд Англии, Ганы и Панамы.
