Модрич в возрасте 40 лет вошел в состав сборной Хорватии на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич вошел в предварительный состав сборной Хорватии на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщается в аккаунте Хорватской футбольной федерации (HNS) в соцсети Х.
Модричу 40 лет. Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника пятым в карьере. Он является рекордсменом национальной команды по количеству матчей, на его счету 196 игр и 28 голов.