Эрдоган обвинил "капиталистов горячих денег" в наживе на войнах

Краткий пересказ от РИА ИИ
АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Горстка жестоких капиталистов, управляющих "горячими деньгами", наживается на войнах и глобальных кризисах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Горстка жестоких капиталистов, управляющих "горячими деньгами", буквально отнимая кусок хлеба у миллиардов людей, наживается и приумножает свои состояния. Их банковские счета пополняются с каждым днем. Каждая война порождает свою экономику", — заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По словам турецкого лидера, мировая экономика столкнулась с многоплановой неопределенностью на фоне роста инфляции и сохраняющихся проблем вокруг Ормузского пролива.
"Мы столкнулись с многоплановой неопределенностью: инфляция растет во многих странах мира, а проблема затора в Ормузском проливе так и не решена. Масштабы ущерба, нанесенного этой волной потрясений, предсказать невозможно", — подчеркнул он.
Президент Турции также заявил, что за многими затяжными кризисами в мире стоят силы, извлекающие выгоду из нестабильности.