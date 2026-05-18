22:08 18.05.2026
Эрдоган обвинил "капиталистов горячих денег" в наживе на войнах

  • Эрдоган обвинил "капиталистов горячих денег" в том, что они наживаются на войнах и глобальных кризисах.
  • Он заявил о многоплановой неопределенности в мировой экономике на фоне роста инфляции и проблем вокруг Ормузского пролива.
  • По словам президента Турции, за многими затяжными кризисами в мире стоят силы, извлекающие выгоду из нестабильности.
АНКАРА, 18 мая — РИА Новости. Горстка жестоких капиталистов, управляющих "горячими деньгами", наживается на войнах и глобальных кризисах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Горстка жестоких капиталистов, управляющих "горячими деньгами", буквально отнимая кусок хлеба у миллиардов людей, наживается и приумножает свои состояния. Их банковские счета пополняются с каждым днем. Каждая война порождает свою экономику", — заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По словам турецкого лидера, мировая экономика столкнулась с многоплановой неопределенностью на фоне роста инфляции и сохраняющихся проблем вокруг Ормузского пролива.
"Мы столкнулись с многоплановой неопределенностью: инфляция растет во многих странах мира, а проблема затора в Ормузском проливе так и не решена. Масштабы ущерба, нанесенного этой волной потрясений, предсказать невозможно", — подчеркнул он.
Президент Турции также заявил, что за многими затяжными кризисами в мире стоят силы, извлекающие выгоду из нестабильности.
"В каждой войне есть победители и проигравшие. В случае с войной в Иране это перешло все границы терпимости. За неразрешимыми кризисами во многих регионах мира стоят масштабные диверсионные действия тех, кто извлекает выгоду из кризиса", — сказал Эрдоган.
