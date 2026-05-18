Свищев стал главой новой объединенной лыжной федерации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Свищев избран на пост председателя новой объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.
- Выборы прошли в понедельник в рамках отчетного собрания Федерации лыжных гонок России, и Свищев был избран единогласно.
- В состав новой объединенной организации вошли Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Депутат Госдумы, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев избран на пост председателя новой объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы прошли в понедельник в рамках отчетно-выборной конференции Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Свищев был избран на пост единогласно. Срок его полномочий составит четыре года.
"Хочется сказать, что я прекрасно понимаю ответственность, которая на меня возлагается. Это больше половины олимпийских медалей. Осознаю те задачи, которые возлагаются. Но один человек не справится. Только вместе с вами, с консолидаций сил", - заявил Свищев.
Ранее на заседании было утверждено переименование ФЛГР. В состав новой объединенной организации были приняты Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.
Ранее Свищев был единогласно выдвинут на пост главы объединенной федерации. Пост главы ФЛГР с 2010 года занимала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
Свищеву 56 лет. Он являлся вице-президентом Федерации фристайла России. Также он занимает пост первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы. С 2010 года Свищев возглавлял Федерацию керлинга России, на этом посту 12 мая его сменил генеральный директор холдинга России "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин.