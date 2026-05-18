Рейтинг@Mail.ru
Причиной смерти Юрия Устинова стал рак - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 18.05.2026 (обновлено: 17:18 18.05.2026)
Причиной смерти Юрия Устинова стал рак

Причиной смерти художника Юрия Устинова стал стал рак

© Фото : Союз кинематографистов Российской ФедерацииХудожник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов
Художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Союз кинематографистов Российской Федерации
Художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художник театра и кино Юрий Устинов скончался 17 мая в возрасте 72 лет.
  • Причиной смерти стал рак.
  • Церемония прощания с художником пройдет в подмосковном городе Дзержинский 20 мая, после чего его похоронят на родовом кладбище в Московской области.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Причиной смерти художника театра и кино, академика отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрия Устинова стала онкология, сообщили РИА Новости в его семье.
Устинов ушел из жизни 17 мая в возрасте 72 лет.
"Он боролся с затяжной болезнью, у него был рак. При этом он всегда чувствовал себя хорошо, мы его лечили. Очень внезапно скончался", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с художником пройдет в подмосковном городе Дзержинский 20 мая, после чего его похоронят на родовом кладбище в Московской области.
Устинов окончил Московский художественный институт имени Сурикова в 1980 году, где учился у Михаила Курилко-Рюмина и Валерия Левенталя. Был членом Союза художников СССР и театральных деятелей России.
Оформлял спектакли в Государственном академическом Большом театре России, Пермском театре оперы и балета, Воронежском театре оперы и балета, Государственном театре балета Бориса Эйфмана, Московском государственном театре "Русский балет" под руководством Вячеслава Гордеева. Помимо этого, Устинов работал в Театре Маяковского, Театре на Малой Бронной, Драматическом театре имени Станиславского.
В 2009 году он был удостоен премии "ТЭФИ", а в 2012 году получил награду в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" на премии "Золотой Орел".
 
РоссияДзержинскийМосковская область (Подмосковье)Валерий Левенталь (художник)Борис ЭйфманРоссийская академия художествПермский театр оперы и балетаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала