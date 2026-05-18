Причиной смерти Юрия Устинова стал рак

Краткий пересказ от РИА ИИ Художник театра и кино Юрий Устинов скончался 17 мая в возрасте 72 лет.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Причиной смерти художника театра и кино, академика отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрия Устинова стала онкология, сообщили РИА Новости в его семье.

"Он боролся с затяжной болезнью, у него был рак. При этом он всегда чувствовал себя хорошо, мы его лечили. Очень внезапно скончался", - сказала собеседница агентства.

Церемония прощания с художником пройдет в подмосковном городе Дзержинский 20 мая, после чего его похоронят на родовом кладбище в Московской области

Устинов окончил Московский художественный институт имени Сурикова в 1980 году, где учился у Михаила Курилко-Рюмина и Валерия Левенталя . Был членом Союза художников СССР и театральных деятелей России

Оформлял спектакли в Государственном академическом Большом театре России, Пермском театре оперы и балета , Воронежском театре оперы и балета, Государственном театре балета Бориса Эйфмана , Московском государственном театре "Русский балет" под руководством Вячеслава Гордеева. Помимо этого, Устинов работал в Театре Маяковского, Театре на Малой Бронной, Драматическом театре имени Станиславского.