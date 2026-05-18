Российские военные улучшили позиции в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России улучшили позиции в боях за освобождение Белицкого в ДНР, заявил Пушилин.
- Также есть продвижение в районе Василевки.
ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции в боях за освобождение населенного пункта Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого, достаточно ожесточенные попытки противника контратаковать, но наши подразделения шаг за шагом продвигаются", — сказал он ИС "Вести".
Также есть улучшение позиций в районе Василевки, добавил Пушилин.
На этом участке фронта действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, бойцы нанесли поражение ВСУ в районах Новониколаевки, Доброполья, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Шевченко и Сергеевки в ДНР, а также у Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.
Потери противника за сутки составили до 280 боевиков, четыре ББМ, семь автомобилей, РСЗО, три артиллерийских орудия, РЛС контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18