ВФЛА запустит масштабный проект по строительству центров бега

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запускает масштабный проект по строительству центров бега - современных бесплатных пространств для тренировок, восстановления, любительских стартов, семейного досуга и проведения спортивных мероприятий, заявил в ходе конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.
Инициатива станет частью стратегии развития легкой атлетики в России до 2036 года и даст начало новому общенациональному беговому движению.
"Мы стараемся по-новому взглянуть на развитие легкой атлетики и на те задачи, которые перед нами стоят. Легкая атлетика развивается и вызывает большой интерес у наших граждан. Одной из основных наших задач является доступность занятий легкой атлетикой для наших граждан. В рамках работы над стратегией развития легкой атлетики до 2036 года мы поняли, что для реализации наших задач необходимо создание комфортного коммуникационного пространства для тренировок", - сказал Фрадков.
"Мы уже в 2025 году приступили к этому проекту и сделали пилотные тестовые шаги в двух регионах. Это вызвало серьезный интерес, начали поступать заявки, и мы приняли решение масштабировать этот проект для его развития в 22 городах нашей страны. Мы уже начали реализовывать создание таких наших центров. Срок реализации одного такого центра составляет четыре-пять месяцев, ежедневно в каждом из них могут заниматься около 400 человек", - добавил глава ВФЛА.
