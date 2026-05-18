ВФЛА запустит масштабный проект по строительству центров бега

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запускает масштабный проект по строительству центров бега - современных бесплатных пространств для тренировок, восстановления, любительских стартов, семейного досуга и проведения спортивных мероприятий, заявил в ходе конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков.