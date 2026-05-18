11:48 18.05.2026 (обновлено: 11:49 18.05.2026)
В Австрии стадо коров напало на пожилую пару, погибла женщина

Австрийские полицейские в провинции Зальцбург. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Восточном Тироле в Австрии стадо коров напало на пожилую пару.
  • 67-летняя женщина погибла на месте, мужчину доставили на вертолете в больницу Инсбрука.
  • Инцидент произошел 17 мая около 12:30 по местному времени на пешеходном маршруте недалеко от пастбища в Оберлиенце.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Стадо коров напало на пожилую пару в Восточном Тироле в Австрии, 67-летняя женщина погибла на месте, мужчину доставили на вертолете в больницу Инсбрука, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на местную полицию.
Как сообщает Kronen Zeitung, инцидент произошел 17 мая около 12.30 (13.30 мск) на пешеходном маршруте, пролегающем недалеко от пастбища в Оберлиенце.
"Пара шла по тропинке вдоль реки Изель, недалеко от пастбища... По причинам, которые до сих пор неизвестны, стадо коров внезапно напало на туристов... Женщина получила настолько тяжелые травмы в результате нападения, что скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Как отмечает газета, семейная пара, по-видимому, недооценила возможную опасность от пасущихся неподалеку коров. Нападение произошло внезапно, и у них не осталось времени скрыться.
Представитель полиции также рассказал изданию Bild, что у них пока нет возможности допросить тяжело раненного мужчину, а также указал на то, что свидетелей произошедшего пока нет.
Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства трагедии, заключается в сообщении.
