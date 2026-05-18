Россиянка Авдеева вышла во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Юлия Авдеева вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции, стартовавшей в понедельник на грунтовых кортах в Париже.
В первом раунде Авдеева, занимающая 240-е место в мировом рейтинге, обыграла француженку Элиджу Инисан (615-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.