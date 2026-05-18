12:46 18.05.2026 (обновлено: 12:53 18.05.2026)
Россиянка Авдеева вышла во второй круг квалификации "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Юлия Авдеева вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции, стартовавшей в понедельник на грунтовых кортах в Париже.
В первом раунде Авдеева, занимающая 240-е место в мировом рейтинге, обыграла француженку Элиджу Инисан (615-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Во втором круге квалификации Авдеева встретится с победительницей матча Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, 106) - Елена Приданкина (Россия, 220).
