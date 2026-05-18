Два астероида размером с челябинский метеорит пролетят мимо Земли
14:24 18.05.2026 (обновлено: 14:55 18.05.2026)
Два астероида размером с челябинский метеорит пролетят мимо Земли

Звездное небо. Архивное фото
  • Два астероида, по размерам похожие на челябинский метеорит, пролетят в окрестностях Земли 18–19 мая.
  • Астероид 2026 KB пролетит примерно в 230 тысячах километров от Земли, а астероид 2026 JH2 — на расстоянии 91 тысячи километров.
  • Оба астероида не представляют опасности для Земли.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Два астероида, по размерам очень похожие на челябинский метеорит, пролетят в окрестностях Земли в течение суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Довольно редкое событие — пролёт в непосредственных окрестностях Земли сразу двух крупных астероидов — произойдёт сегодня. Камни с названиями 2026 JH2 и 2026 KB были, как это часто бывает, открыты всего за несколько дней до сближения с планетой — 10 и 13 мая соответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Размеры обоих астероидов составляют около 20 метров, таким образом, они являются почти "полными близнецами" челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года.
Камень 2026 KB немного меньше второго, он пролетит примерно 230 тысячах километров от планеты, максимальное сближение произойдет в 18.15 мск. Второй, несколько более крупный астероид 2026 JH2 пройдет мимо Земли в 01.00 мск 19 мая. Он приблизится к планете на 91 тысячу километров. Астрономы уточнили, что это не рекорд, но, судя по всему, минимальное значение для объектов такого размера в 2026 году.
"Опасности для Земли оба тела не представляют. Как известно, неопределённость движения (и вытекающие из неё риски падения на Землю) тем выше, чем дальше тело от Земли. В данном случае за несколько часов до прохождения никакая сила в природе, кроме божественной, не способна изменить движение астероидов и направить их на Землю", - добавили в лаборатории.
Звездная величина второго астероида составляет около +12, за счет чего его можно теоретически увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты. В то же время столь быстро двигающийся по небу объект очень непросто поймать в объектив.
