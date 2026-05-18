Мирра Андреева опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась на одну позицию и заняла восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На турнире категории WTA 1000 в Риме российская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила четвертой ракетке мира Кори Гауфф. Андреева сохранила звание первой ракетки России.
Другая россиянка Екатерина Александрова осталась на 14-й позиции. Людмила Самсонова поднялась на одну строчку и стала 20-й, Анна Калинская поднялась на 22-е место. Россиянка Диана Шнайдер, уступившая японке Наоми Осаке в третьем круге турнира в Риме, опустилась с 20-й на 25-ю позицию.
Первой ракеткой мира осталась белоруска Арина Соболенко, которая на турнире в Риме проиграла в третьем круге.
Рейтинг WTA, версия от 18 мая:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9960 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8705;
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) - 7273;
4 (4). Кори Гауфф (США) - 6749;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 6286;
6 (6). Аманда Анисимова (США) - 5958;
7 (10). Элина Свитолина (Украина) - 4315;
8 (7). Мирра Андреева (Россия) - 4181;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3395;
10 (11). Каролина Мухова (Чехия) - 3318...
14 (14). Екатерина Александрова (Россия) - 2679...
20 (21). Людмила Самсонова (Россия) - 1950...
22 (24). Анна Калинская (Россия) - 1868...
25 (20). Диана Шнайдер (Россия) - 1796...
79 (81). Анастасия Захарова (Россия) - 903...
87 (70). Вероника Кудерметова (Россия) - 868...
89 (84). Оксана Селехметьева (Россия) - 865...
99 (97). Анна Блинкова (Россия) - 803.
