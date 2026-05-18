"Ахмат" продлил контракт с бразильским полузащитником Силвой

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" объявил в своем официальном Telegram-канале о подписании нового соглашения с бразильским полузащитником Исмаэлом Силвой.
Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.
Силве 31 год, он выступал за "Ахмат" с 2017 по 2021 год, а потом вернулся в грозненский клуб летом 2024-го из саудовского "Аль-Файсали". Бразилец принял участие в 178 официальных матчах "Ахмата", забил 8 мячей и отдал 17 голевых передач.
