Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему страны Африки не хотят сотрудничать с Францией - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 18.05.2026
Эксперт объяснил, почему страны Африки не хотят сотрудничать с Францией

Кади: Африка не хочет сотрудничать с Парижем из-за ее "хищнических методов"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кенийский эксперт Ахмад Абдулазиз Кади заявил, что многие страны Африки не хотят сотрудничать с Францией из-за ее методов в Мали и Буркина-Фасо.
  • Кади считает, что сотрудничество с европейскими странами в области безопасности может привести Кению к серьезным издержкам и вовлечению в конфликты.
  • В октябре 2025 года Кения и Франция подписали соглашение в области обороны, предполагающее проведение совместных учений и обмен разведданными.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Позиционирование Францией себя в качестве гаранта безопасности в Африке представляется нелогичным, учитывая ее попытки совместно с Украиной дестабилизировать некоторые африканские страны, сказал РИА Новости кенийский эксперт в области права Ахмад Абдулазиз Кади.
"Многие страны Африки не хотят сотрудничать с французами, потому что видели те хищнические методы, что применялись в Мали, Буркина-Фасо. А сейчас Франция говорит, что в этих странах кризис в сфере безопасности и что стабильность якобы невозможна в отсутствие французских войск. Однако эти заявления не имеют смысла… Особенно в контексте скоординированных с украинскими военными атак БПЛА с целью дестабилизации африканского континента", - заключил эксперт.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Поведение Макрона в Кении обнажает кризис политики Франции, считает эксперт
13 мая, 20:08
В этом контексте, считает Кади, сотрудничество с европейскими странами в области безопасности может обернуться для Кении серьезными издержками.
"Все оружие, связанное с конфликтами в ДРК, Судане и Сомали, проходит через нашу страну. И правительства Франции и других стран ЕС в этом замешаны… Беженцы тоже в итоге оказываются в нашей стране" - отметил эксперт. По его словам, из-за подобных соглашений Кения может быть втянута в конфликты, к которым она не имеет отношения. "Они (партнеры – ред.) далеко, в Европе. А мы тут, рядом, у Индийского океана, близко к Йемену, к другим точкам", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2025 года Кения и Франция подписали соглашение в области обороны, предполагающее проведение совместных учений, обмен разведданными и сотрудничество в области миротворчества. Документ был ратифицирован кенийской стороной в апреле 2026 года.
Саммит Africa Forward прошел в Найроби 11-12 мая, его организовали Кения и Франция. В ходе мероприятия главы государств, политики, предприниматели и эксперты обсуждали возобновляемую энергию, финансы, сельское хозяйство, искусственный интеллект, "голубую экономику" и промышленное развитие.
Внеплановая речь Макрона на конференции в Найроби - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Эй, ребята!" Макрон вспылил и накричал на зрителей на саммите
11 мая, 19:38
 
В миреФранцияКенияАфрикаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала