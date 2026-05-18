Эксперт объяснил, почему страны Африки не хотят сотрудничать с Францией

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Позиционирование Францией себя в качестве гаранта безопасности в Африке представляется нелогичным, учитывая ее попытки совместно с Украиной дестабилизировать некоторые африканские страны, сказал РИА Новости кенийский эксперт в области права Ахмад Абдулазиз Кади.
"Многие страны Африки не хотят сотрудничать с французами, потому что видели те хищнические методы, что применялись в Мали, Буркина-Фасо. А сейчас Франция говорит, что в этих странах кризис в сфере безопасности и что стабильность якобы невозможна в отсутствие французских войск. Однако эти заявления не имеют смысла… Особенно в контексте скоординированных с украинскими военными атак БПЛА с целью дестабилизации африканского континента", - заключил эксперт.
В этом контексте, считает Кади, сотрудничество с европейскими странами в области безопасности может обернуться для Кении серьезными издержками.
"Все оружие, связанное с конфликтами в ДРК, Судане и Сомали, проходит через нашу страну. И правительства Франции и других стран ЕС в этом замешаны… Беженцы тоже в итоге оказываются в нашей стране" - отметил эксперт. По его словам, из-за подобных соглашений Кения может быть втянута в конфликты, к которым она не имеет отношения. "Они (партнеры – ред.) далеко, в Европе. А мы тут, рядом, у Индийского океана, близко к Йемену, к другим точкам", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2025 года Кения и Франция подписали соглашение в области обороны, предполагающее проведение совместных учений, обмен разведданными и сотрудничество в области миротворчества. Документ был ратифицирован кенийской стороной в апреле 2026 года.
Саммит Africa Forward прошел в Найроби 11-12 мая, его организовали Кения и Франция. В ходе мероприятия главы государств, политики, предприниматели и эксперты обсуждали возобновляемую энергию, финансы, сельское хозяйство, искусственный интеллект, "голубую экономику" и промышленное развитие.