МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Позиционирование Францией себя в качестве гаранта безопасности в Африке представляется нелогичным, учитывая ее попытки совместно с Украиной дестабилизировать некоторые африканские страны, сказал РИА Новости кенийский эксперт в области права Ахмад Абдулазиз Кади.

В октябре 2025 года Кения и Франция подписали соглашение в области обороны, предполагающее проведение совместных учений, обмен разведданными и сотрудничество в области миротворчества. Документ был ратифицирован кенийской стороной в апреле 2026 года.