Заткнули хейтеров: о чем все молчат, празднуя чемпионство "Зенита"

Сергей Семак никогда не упоминал о втором юбилейном сезоне (о нем в Санкт-Петербурге после ухода Александра Медведева с поста председателя правления клуба вообще практически никто не вспоминает). Зато подчеркивал, что в прошлом году питерская команда шла по чемпионскому графику, но на полкорпуса впереди оказался "Краснодар". А вот в позапрошлом сезоне, по мнению Семака, его команда не заслуживала золотых медалей, но тогда как раз "Краснодар" и подсобил.

Отличительной особенностью нынешней чемпионской гонки было то, что "Зенит" практически все время находился в роли преследователя. Старт чемпионата получился вообще худшим за последние 16 сезонов. Конечно, в первых турах невозможно выиграть чемпионат, но вполне можно его проиграть. Впервые на первое место питерцы взобрались лишь в 25-м туре после того как "Балтика" отобрала очки у лидера в Краснодаре.

Только уже в следующем туре все вернулось на круги своя. "Зенит" не сумел переиграть в Москве "Локомотив", хотя эксперты единодушно предсказывали: теперь-то команда Семака своего не упустит. В игре с "Локомотивом" питерцы не продемонстрировали чемпионской игры. За весь матч два полу-опасных момента имел лишь защитник Дуглас Сантос, а уже в компенсированное время Денис Адамов потащил пенальти.

Хотя, если рассуждать о чемпионской игре, разве "Краснодар" демонстрировал ее? "Зенит" в поединках с "Динамо" и ЦСКА в Москве смотрелся, согласитесь, куда солиднее. Плюс победил в очной игре в Краснодаре, а в домашней встрече с главными конкурентами прекрасно смотрелся до пропущенного гола и удаления Педро, которое признали ошибочным. Безусловно, "Краснодар" подарил главным конкурентам чемпионство, проиграв "Динамо" в Москве. После этой встречи, как заявил голкипер москвичей Андрей Лунев, со стороны поверженного соперника звучали упреки в стимулировании от питерцев. Заметьте, сами зенитовцы после ничьей с "Локомотивом" ничего подобного не говорили. Это маленький штришок, но в борьбе за чемпионство все и решили мелочи.

Команду Мусаева, конечно, подвела короткая скамейка. "Быки" практически никем не усилились летом. Не прижился в команде лучший ассистент Лиги 1 француз Гаэтан Перрен, а зимой единственным серьезным усилением стал уругваец Хуан Боссели. В результате травма Виктора Са плюс регулярные пропуски матчей ведущими игроками из-за карточек заметно отразились на игре "Быков". По сути дела, единственным "джокером" в концовке чемпионата стал бразильский защитник Жубал, игравший в атаке. Да и зависимость "Краснодара" от трех ведущих футболистов — Станислава Агкацева, Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы — была огромной. Да, Агкацев провел блестящий сезон, Сперцян снова стал лучшим ассистентом, а Кордоба лучшим бомбардиром турнира, но к игре колумбийского форварда защитники клубов РПЛ уже находя ключики.

С другой стороны, сыгранность состава была огромным плюсом чемпионов прошлого года. "Зенит", подписавший за последние пару сезонов игроков на два состава, по ходу нынешнего все время искал оптимальный. Нашел после того как удалось расстаться с Жерсоном, а главное — усилить центр обороны. Рокировка с ЦСКА стала лучшим ходом менеджмента "Зенита". С приходом Игоря Дивеева по-другому заиграл даже Нино, который с другими партнерами не чувствовал себя так уверенно. Сейчас много разговоров о том, что бразилец уйдет, но Кевин Андраде из "Балики" должен стать заменой.

По ходу чемпионата Семака часто критиковали за стиль "Зенита", за то, что питерская команда становится кладбищем российских талантов. То и дело вбрасывалась информация о конфликтах тренерского штаба то с Максимом Глушенковым, то с Александром Соболевым. Да и сами они порой через ближайшее окружение высказывали недовольство. А ведь в решающих матчах за чемпионство эти парни внесли весомейшую лепту в победы "Зенита"! Соболев даже пенальти в Ростове забил. Впервые за последние годы в обойме основного состава появился воспитанник зенитовской академии Даниил Кондаков. Даже грядущее ужесточение лимита не видится сегодня для "Зенита" большой проблемой.

Любой тренер скажет, что существует такое понятие, как чемпионский фарт, без которого невозможно выиграть золотые медали. Поначалу казалось, что его притянул к себе "Краснодар". Команда Мусаева выиграла, забив на последних минутах победные мячи во встречах с "Ахматом" и "Спартаком", хотя по игре ничем не превосходила соперников. А уж пенальти, право на который краснодарцы получили в Сочи в компенсированное время после фола арендованного у "Зенита" Дмитрия Васильева, был вообще подарком судьбы.

Только футбольная Фортуна — дама непостоянная. В последних турах она решила облагодетельствовать мечтающий вернуть чемпионство Санкт-Петербург. Отраженный Денисом Адамовым пенальти в матче с "Локомотивом", вымученный мяч, буквально занесенный в ворота "Сочи" 36-летним Александром Ерохиным, и, наконец, подарки от бывших одноклубников, а ныне московских динамовцев Андрея Лунева и Ивана Сергеева. Особенно гол последнего, после которого "Зениту" для чемпионства было достаточно даже ничьей в Ростове.

"Краснодар" с его достаточно короткой скамейкой подвело еще и желание не просто взять второе подряд чемпионство, но и оформить дубль. Слишком много сил отняла двухраундовая дуэль с "Динамо" в Кубке России, завершившейся в серии пенальти. Кстати, в Санкт-Петербурге в местной прессе всерьез обсуждали вариант, при котором "Быки" отдадут домашнюю кубковую игру в обмен на три очка в московской игре чемпионата. Только все разговоры о немотивированности соперников и стимулировании соперников, похоже, к современной РПЛ не имеют отношения. Сколько непредсказуемых результатов увидели мы в концовке чемпионата, и главные из них оказались на руку "Зениту".

Нет сомнений, что, даже не став с "Зенитом" в седьмой раз чемпионом России, Семак сохранил бы пост главного тренера. "Простой болельщик" Алексей Миллер, за которым остаются все главные кадровые решения, не склонен к импульсивным шагам. А Семак в этом сезоне проделал огромную работу.