"Зенит" назвал состав на потенциально чемпионский матч в РПЛ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00. Если "Зенит" не проиграет в матче, клуб станет 11-кратным чемпионом России.
Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Игорь Дивеев, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро.
Футболисты "Ростова" выйдут на поле в следующем сочетании: Рустам Ятимов (вратарь), Умар Сако, Виктор Мелехин, Илья Вахания (капитан), Дмитрий Чистяков, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Мохаммад Мохебби, Кирилл Щетинин, Иван Комаров, Тимур Сулейманов.