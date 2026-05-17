Рейтинг@Mail.ru
Легенда UFC Роузи заработала 2,2 миллиона долларов за участие в MVP - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
09:42 17.05.2026 (обновлено: 12:19 17.05.2026)
Легенда UFC Роузи заработала 2,2 миллиона долларов за участие в MVP

Экс-чемпионка UFC заработала 2,2 млн долларов за первый с 2016 года бой в ММА

© Фото : Кадр из фильма "Неудержимые-3"Ронда Роузи
Ронда Роузи - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Кадр из фильма "Неудержимые-3"
Ронда Роузи. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи заработала 2,2 миллиона долларов за участие в первом ММА-турнире промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP).
  • Ронда Роузи победила Джину Карано болевым приемом на руку через 17 секунд после начала боя.
  • Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну заработал 1,5 миллиона долларов и в первом раунде нокаутировал бразильца Филипе Линса.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи заработала 2,2 млн долларов за участие в первом ММА-турнире промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP), сообщает MMA Fighting со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Калифорния.
В воскресенье Роузи победила свою соотечественницу Джину Карано. Главное событие вечера боев в Лос-Анджелесе закончилось через 17 секунд победой Роузи болевым приемом на руку. По данным источника, Роузи, которая не дралась по правилам ММА с 2016 года, заработала 2,2 млн долларов. Ее соперница получила 1,05 млн долларов за первый поединок после паузы в 17 лет.
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заработал 1,5 млн долларов. На турнире MVP француз камерунского происхождения в первом раунде нокаутировал бразильца Филипе Линса.
Эпизод боя Роузи против Холм на UFC 193 - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Сидела и думала о суициде": нокаут похоронил карьеру главной женщины UFC
15 ноября 2025, 13:00
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)КалифорнияЛос-АнджелесРонда РоузиФрэнсис НганнуUFCMVP
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала