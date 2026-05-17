Легенда UFC Роузи заработала 2,2 миллиона долларов за участие в MVP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи заработала 2,2 миллиона долларов за участие в первом ММА-турнире промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP).
- Ронда Роузи победила Джину Карано болевым приемом на руку через 17 секунд после начала боя.
- Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну заработал 1,5 миллиона долларов и в первом раунде нокаутировал бразильца Филипе Линса.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американка Ронда Роузи заработала 2,2 млн долларов за участие в первом ММА-турнире промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP), сообщает MMA Fighting со ссылкой на данные Атлетической комиссии штата Калифорния.
В воскресенье Роузи победила свою соотечественницу Джину Карано. Главное событие вечера боев в Лос-Анджелесе закончилось через 17 секунд победой Роузи болевым приемом на руку. По данным источника, Роузи, которая не дралась по правилам ММА с 2016 года, заработала 2,2 млн долларов. Ее соперница получила 1,05 млн долларов за первый поединок после паузы в 17 лет.
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заработал 1,5 млн долларов. На турнире MVP француз камерунского происхождения в первом раунде нокаутировал бразильца Филипе Линса.
