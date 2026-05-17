Ронда Роузи за несколько секунд победила Джину Карано

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бронзовая медалистка Олимпийских игр по дзюдо в составе сборной США Ронда Роузи досрочно победила соотечественницу Джину Карано в рамках первого ММА-турнира промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP).
Главное событие вечера боев в Лос-Анджелесе закончилось через 17 секунд победой Роузи болевым приемом на руку. Американке 39 лет, она не дралась по правилам ММА с 2016 года, в то время как 44-летняя Карано в последний раз выходила в клетку семнадцать лет назад.
Ранее на турнире бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну нокаутировал в первом раунде Филипе Линса из Бразилии. Француз камерунского происхождения, после UFC успевший выступить в лиге PFL и провести два боксерских поединка, одержал 19-ю победу в ММА при трех поражениях.
Помимо этого, американец Нейт Диас не смог продолжить поединок против соотечественника Майка Перри после второго раунда из-за полученных повреждений - ему было присуждено поражение техническим нокаутом.
